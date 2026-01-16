Sahte altın dolandırıcısı kuyumcu esnafına yakalanınca pişkin teklifiyle ''yok artık'' dedirtti

Sahte altınları nasıl tespit ettiğini anlatan M.A., "Altınların sahte olduğunu anladığında 'Lütfen polise haber vermeyin,' 'İşte bu yeğenimin,' vs. bu tarz şeylerle kendini acındırmaya çalıştı. Ama biz polis memurlarına haber verdik. Ama sonradan polis arkadaşlardan öğrendiğimiz üzere İstanbul'da ikamet ettiği belli oldu. İstanbul'dan buraya gelmişler. Büyük ihtimal yani tek kişi olmaz, birkaç kişi gelmişlerdir. Hani inşallah kimseyi zor durumda bırakmamışlardır. Yani altının gramı şu an ortalama 6 bin 485 6 bin 500 lira. Yani dolandırıcı arkadaşlar en ufak bir gram dahi bozdursalar 6 bin 500 lira. Yani büyük bir meblağ. O yüzden kuyumcu arkadaşlar bu konuda çok dikkatli davranmalı ve çok hassas olmalılar. Yani emin olmadığı ürünleri bence almamaları lazım, mutlaka da ayar kontrolü yapmaları lazım" dedi.