Sahte dişçi yakayı ele verdi; mahalle sakinlerinin sözleri şaşırttı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde C.T. isimli şahsın, herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen sahte belgeyle diş hekimliği yaptığı ve hastalarını randevu sistemiyle kabul ettiği ortaya çıktı.