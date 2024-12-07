Sahte dolar krizi çığ gibi büyüdü: Artık bankalar da kabul etmiyor
Piyasalarda sahte dolar paniği devam ediyor. Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını durdurdu. Yüklü miktarda döviz alımı da kabul edilmiyor. Kapalıçarşı esnafı ise alışverişlerde 10 ve 20 dolarlık banknotları kullanıyor.
Kaynak: AA
Piyasalarda sahte dolar tedirginliği sürüyor.
Bankaların sahte dolarla mücadele için farklı tedbirleri devreye aldı.
Piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da döviz büroları gelen müşterileri geri çevirmeye devam ediyor.
Esnaf, alışverişlerde 10 ve 20 dolarlık banknotları kullanmaya başladı.
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Sahte dövizin dolaşımın engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam etti.
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SADECE YENİ BASKILAR KABUL EDİLİYOR
Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu.
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Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.
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