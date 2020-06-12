  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Haziran 2020 13:25

Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün ve firmalar açıklandı. Bu firmalar arasında sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları da yer alıyor. İşte sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar...

Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları

Son dakika... Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün ve firmalar açıklandı. Bu firmalar arasında sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları da yer alıyor. Peki, sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar hangileri? İşte hileli ürün yapan firmalar listesi...

1/ 12
Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları

2/ 12
Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları

3/ 12
Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM