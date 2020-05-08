  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Mayıs 2020 08:25

Sahur vakti İstanbul'da korkutan olay! Tüm yol çöktü

İstanbul Esenler'de devam eden bir inşaat alanında ve bitişiğindeki yolda sahur vakti meydana gelen göçük büyük korku yarattı. Saatler önce oluşan çatlaklar nedeniyle civardaki evler boşaltılmıştı. Can kaybı ya da yaralanan yok.

Sahur vakti İstanbul'da korkutan olay! Tüm yol çöktü

1/ 5
Sahur vakti İstanbul'da korkutan olay! Tüm yol çöktü

Esenler'in Kemer Mahallesi 945. Sokaktaki çökme sahur vakti meydana geldi.

İnşaat alanının yanındaki bir konteyner metrelerce yüksekten inşaat temeline yuvarlandı, mahalleli büyük korku yaşadı.

2/ 5
Sahur vakti İstanbul'da korkutan olay! Tüm yol çöktü

Çökmeden önce, saat 01.00 sıralarında inşaat alanının yanındaki yolda çatlaklar fark edilmesi üzerine durum polis, itfaiye ve AFAD'a bildirilmiş, ekipler sokağı kapatarak civardaki binalarda oturan vatandaşları uyarmıştı.

3/ 5
Sahur vakti İstanbul'da korkutan olay! Tüm yol çöktü

Bazı vatandaşlar evlerini terk etmiş, güvenlik güçleri sokağı kapatarak nöbet tutmaya başlamıştı. Belediye ekiplerinin zemindeki incelemesinin sürdüğü anlarda, saat 04.00 sıralarında, çökme meydana geldi.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM