Sahur vakti İstanbul'da korkutan olay! Tüm yol çöktü
İstanbul Esenler'de devam eden bir inşaat alanında ve bitişiğindeki yolda sahur vakti meydana gelen göçük büyük korku yarattı. Saatler önce oluşan çatlaklar nedeniyle civardaki evler boşaltılmıştı. Can kaybı ya da yaralanan yok.
Esenler'in Kemer Mahallesi 945. Sokaktaki çökme sahur vakti meydana geldi.
İnşaat alanının yanındaki bir konteyner metrelerce yüksekten inşaat temeline yuvarlandı, mahalleli büyük korku yaşadı.
Çökmeden önce, saat 01.00 sıralarında inşaat alanının yanındaki yolda çatlaklar fark edilmesi üzerine durum polis, itfaiye ve AFAD'a bildirilmiş, ekipler sokağı kapatarak civardaki binalarda oturan vatandaşları uyarmıştı.