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  3. 24 Nisan 2020 10:35

Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Kefir, yüzyıllardır susuzluğu giderdiği için Ramazanlarda tüketilen bir içecektir. İçerdiği faydalı bakteriler; hazımsızlığa ve mide ekşimesine de iyi gelir. Sahurda tüketilen iki bardak kefir, gün içerisindeki yaşanan susuzluğu giderir.

Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Kefir, yüzyıllardır susuzluğu giderdiği için Ramazanlarda tüketilen bir içecektir. İçerdiği faydalı bakteriler; hazımsızlığa ve mide ekşimesine de iyi gelir. Sahurda tüketilen iki bardak kefir, gün içerisindeki yaşanan susuzluğu giderir.

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Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Sahurda tükettiğiniz 1 adet elma, yüksek lif oranı sayesinde gün boyu tokluk hissi verir.

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Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Yulaf ezmesi, içerisinde barındırdığı bol miktarda lif ve az şekerle sizi saatlerce tok tutar.

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Sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan 16 besin

Çörek otu, doygunluk hissi sağlamasıyla ramazanda tüketilmesi önerilen baharatlar yer arasında yer alıyor.

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