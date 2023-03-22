Sahurda uzak durulması gereken yiyecek ve içecekler
Ramazan ayında oruç tutacak kişilerin bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durması gerekiyor. İşte sahurda tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler...
11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan ayında Türkiye ve dünyada milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. 2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.
Sahurda tüketilen yiyeceklerin sağlıklı ve besleyici olması önemlidir, bu nedenle şu yiyeceklerden uzak durulması önerilir:
Yağlı ve ağır yiyecekler: Kızartmalar, hamur işleri, fast food ürünleri ve yağlı etler gibi yağlı ve ağır yiyecekler sahurda tüketilmemelidir. Bu yiyecekler yavaş sindirilir ve gün boyunca açlık hissini artırabilir.
Şekerli yiyecekler: Tatlılar, şekerlemeler, kekler ve diğer şekerli yiyecekler, sahurda tüketilmemesi gereken yiyecekler arasındadır. Bu yiyecekler kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir ve gün boyunca enerji seviyelerinde dalgalanmalar olabilir.