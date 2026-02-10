  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şaka değil gerçek: Evinin salonunda kanepede otururken trafik kazası geçirdi!

Şaka değil gerçek: Evinin salonunda kanepede otururken trafik kazası geçirdi

Kocaeli'nde geri manevra yapan kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonet bir eve çarparak duvarı yıktı. Duvardan kopan tuğla parçaları o sırada evinin salonunda oturan bir vatandaşın üzerine düştü.

Kaynak: DHA / İHA
Şaka değil gerçek: Evinin salonunda kanepede otururken trafik kazası geçirdi - Resim: 1

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UH 2239 plakalı kamyonet sürücüsü M.K., geri manevra yaptığı sırada aracı, komşusu Ahmet K.'ın evinin duvarına çarptı. 

1 / 8
Şaka değil gerçek: Evinin salonunda kanepede otururken trafik kazası geçirdi - Resim: 2

Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan tuğlalar, o sırada evinin solunda oturan Ahmet K.'ın üzerine devrildi.

2 / 8
Şaka değil gerçek: Evinin salonunda kanepede otururken trafik kazası geçirdi - Resim: 3

Ahmet K. yaralanırken, büyük korku yaşayan ev halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 

3 / 8
Şaka değil gerçek: Evinin salonunda kanepede otururken trafik kazası geçirdi - Resim: 4

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

4 / 8