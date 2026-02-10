Şaka değil gerçek: Evinin salonunda kanepede otururken trafik kazası geçirdi
Kocaeli'nde geri manevra yapan kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonet bir eve çarparak duvarı yıktı. Duvardan kopan tuğla parçaları o sırada evinin salonunda oturan bir vatandaşın üzerine düştü.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UH 2239 plakalı kamyonet sürücüsü M.K., geri manevra yaptığı sırada aracı, komşusu Ahmet K.'ın evinin duvarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan tuğlalar, o sırada evinin solunda oturan Ahmet K.'ın üzerine devrildi.
Ahmet K. yaralanırken, büyük korku yaşayan ev halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
