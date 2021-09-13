Şaka değil gerçek: Koronavirüse karşı domates aşısı geliştirildi
Özbekistan'da bilim insanları koronavirüse karşı domates aşısı geliştirdiklerini öne sürdü. Yenilebilir aşının yan etkilerinin de az olacağı belirtildi.
Özbekistan'da uzmanlar "yenilebilir corona virüs aşısı" üzerinde çalışıyor. Araştırma, Özbekistan Genom ve Biyoenformatik Merkezi tarafından yürütülüyor.
"YENİLDİĞİ İÇİN DOMATESİ SEÇTİK"
Domates aşısı, corona virüsün başak proteininin domatese nakledilmesiyle geliştirildi.
Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev şu açıklamayı yaptı:
"Ocak ayında Özbekistan'da corona virüsün gen sıralaması yapıldı. Önce DNA aşısı yaptık. Bitkiler üzerinde çalışırken corona virüs proteininden vektör oluşturduk. Birçok aşı başak proteini temel alınırak üretiliyor. Biz de bunu klonlayarak bitkilere tranfer ettik. üç bitki seçtik: tütün, domates ve pamuk. Yenilebilir olduğu için domatesi seçtik."
SAKLANMASI İÇİN ÖZEL KOŞULLARA İHTİYAÇ DUYULMUYOR
Bununla birlikte, domates aşısı özel saklama koşulları gerektirmiyor. Nakliyesinde de özel koşullara ihtiyaç duyulmuyor.
Diğer taraftan, Özbek bilim insanları yenilebilir aşının daha az yan etkisi olacağı görüşüne sahip.