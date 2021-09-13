Şaka değil gerçek: Koronavirüse karşı domates aşısı geliştirildi

"YENİLDİĞİ İÇİN DOMATESİ SEÇTİK"

Domates aşısı, corona virüsün başak proteininin domatese nakledilmesiyle geliştirildi.

Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev şu açıklamayı yaptı:

"Ocak ayında Özbekistan'da corona virüsün gen sıralaması yapıldı. Önce DNA aşısı yaptık. Bitkiler üzerinde çalışırken corona virüs proteininden vektör oluşturduk. Birçok aşı başak proteini temel alınırak üretiliyor. Biz de bunu klonlayarak bitkilere tranfer ettik. üç bitki seçtik: tütün, domates ve pamuk. Yenilebilir olduğu için domatesi seçtik."