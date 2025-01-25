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Sakarya Nehri'nde 24 yaşındaki gence ait bir ceset bulundu

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde nehirde balık tutmaya giden vatandaşın ağlarına takılan erkek cesedi AFAD ekipleri bot yardımı ile sudan çıkardı.

Kaynak: İHA
Sakarya Nehri'nde 24 yaşındaki gence ait bir ceset bulundu - Resim: 1

Sakarya'da Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi Kavakdüzü mevkisine balık tutmak için giden Bayram D.’nin ağlarına bir erkek cesedi takıldı.

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Sakarya Nehri'nde 24 yaşındaki gence ait bir ceset bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Sakarya Nehri'nde 24 yaşındaki gence ait bir ceset bulundu - Resim: 3

Adrese ulaşan AFAD ekipleri, nehre bot indirerek cesedi sudan çıkardı.

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Sakarya Nehri'nde 24 yaşındaki gence ait bir ceset bulundu - Resim: 4

Hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın, dün gece saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan E.K. (24) olduğu tespit edildi.

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