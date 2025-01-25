Sakarya Nehri'nde 24 yaşındaki gence ait bir ceset bulundu
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde nehirde balık tutmaya giden vatandaşın ağlarına takılan erkek cesedi AFAD ekipleri bot yardımı ile sudan çıkardı.
Kaynak: İHA
Sakarya'da Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi Kavakdüzü mevkisine balık tutmak için giden Bayram D.’nin ağlarına bir erkek cesedi takıldı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Adrese ulaşan AFAD ekipleri, nehre bot indirerek cesedi sudan çıkardı.
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Hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın, dün gece saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan E.K. (24) olduğu tespit edildi.
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