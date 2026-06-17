Sakarya'da 100 milyon TL'lik kaçak araç parçası operasyonu: Gümrük Mühürlü tırlara baskın
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük mühürlü tırlardan yasa dışı yollarla iç piyasaya sürülmek istenen 100 milyon lira değerinde kaçak araç parçası ele geçirildi.
Sakarya, sınır ötesi bir kaçakçılık ağının çökertildiği ve piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan dev bir asayiş operasyonuna sahne oldu. Yurt dışına ihraç edilmek üzere yola çıkan gümrük mühürlü tırlardaki araç parçalarını yasa dışı yollarla iç piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu başarıyla tamamlandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli istihbarat çalışmaları sonucunda, kaçakçılık ağının çalışma yöntemi deşifre edildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 5 Haziran tarihinde resmi olarak yurt dışına sevk edilmek üzere yola çıkan gümrük mühürlü iki tırın rotasından saptırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla elde ettikleri haksız kazancı maksimize etmek amacıyla, tırlardaki yükü Sakarya'ya ulaşmadan önce gizlice başka tırlara aktardıkları ve kent merkezindeki bir depoda sakladıkları tespit edildi.
Polis ekiplerinin söz konusu gizli depoya düzenlediği baskında, piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu değerlendirilen tonlarca oto yedek parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında kayda geçen ve Sakarya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen suç unsurlarının resmi dökümü şu şekilde gerçekleşti:
25 ton 420 kilogram muhtelif motor parçası
170 adet hidrolik direksiyon pompası
115 adet hava pompası
72 adet motor bloğu ve çeşitli tamamlayıcı parçalar
70 adet klima motoru
45 adet marş dinamosu
20 adet direksiyon kutusu
4 adet şanzıman ve 1 adet yarım şase