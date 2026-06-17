Sakarya'da 100 milyon TL'lik kaçak araç parçası operasyonu: Gümrük Mühürlü tırlara baskın

Sakarya, sınır ötesi bir kaçakçılık ağının çökertildiği ve piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan dev bir asayiş operasyonuna sahne oldu. Yurt dışına ihraç edilmek üzere yola çıkan gümrük mühürlü tırlardaki araç parçalarını yasa dışı yollarla iç piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu başarıyla tamamlandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli istihbarat çalışmaları sonucunda, kaçakçılık ağının çalışma yöntemi deşifre edildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 5 Haziran tarihinde resmi olarak yurt dışına sevk edilmek üzere yola çıkan gümrük mühürlü iki tırın rotasından saptırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla elde ettikleri haksız kazancı maksimize etmek amacıyla, tırlardaki yükü Sakarya'ya ulaşmadan önce gizlice başka tırlara aktardıkları ve kent merkezindeki bir depoda sakladıkları tespit edildi.