Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangında bir köy küle döndü

Gece boyunca karadan süren müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan helikopter ve uçak desteğiyle devam etti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, arazöz, iş makinesi ve gönüllülerin de desteğiyle yangının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bölgede rüzgarın kesilmesiyle birlikte bölgede yoğun duman görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.