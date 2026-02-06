  1. Anasayfa
  4. Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı silahla öldürdü!

Sakarya'da çifte cinayet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı silahla öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis, eşini ve MHP'li ilçe başkanını silahla öldürüp polise teslim oldu.

Sakarya'da emekli polis memuru dehşet saçtı. Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emekli polis A.Y., eşini evde, MHP Karapürçek İlçe Başkanı olan emlakçı M.H.'yi ise ofisinde silahla vurdu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalelerde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri, olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. 

