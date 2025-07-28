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Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni ''pes'' dedirtti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarıyla alakalı gözaltına alınan 7 kişiden 3’ünün tutuklandığını açıklarken, Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni pes dedirtti.

Kaynak: İHA
Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni ''pes'' dedirtti - Resim: 1

Türkiyemizin dört bir yanı günlerdir orman yangınlarıyla küle dönüşürken, bir yangın sönmeden bir diğeri başlıyor. 

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Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni ''pes'' dedirtti - Resim: 2

Bu yangınlardan en büyüklerinden biri ise Sakarya'da çıkan orman yangınıydı.

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Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni ''pes'' dedirtti - Resim: 3

Bursa, Sakarya, Karabük gibi bölgelerde yangının boyutu telafi edilemez noktalara gelirken, birçok mahalle tahliye edildi ve binlerce insan evsiz kaldı. 

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Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni ''pes'' dedirtti - Resim: 4

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarıyla alakalı gözaltına alınan 7 kişiden 3’ünün tutuklandığını açıkladı.

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