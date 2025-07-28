Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni ''pes'' dedirtti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarıyla alakalı gözaltına alınan 7 kişiden 3’ünün tutuklandığını açıklarken, Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni pes dedirtti.
Kaynak: İHA
Türkiyemizin dört bir yanı günlerdir orman yangınlarıyla küle dönüşürken, bir yangın sönmeden bir diğeri başlıyor.
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Bu yangınlardan en büyüklerinden biri ise Sakarya'da çıkan orman yangınıydı.
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Bursa, Sakarya, Karabük gibi bölgelerde yangının boyutu telafi edilemez noktalara gelirken, birçok mahalle tahliye edildi ve binlerce insan evsiz kaldı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarıyla alakalı gözaltına alınan 7 kişiden 3’ünün tutuklandığını açıkladı.
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