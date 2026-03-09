Sakarya'da halk plajında patlayıcı alarmı! Kıyıda bulundu, imha edildi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde halk plajında, parçalanmış ve menşei belirsiz bir insansız hava aracı bulundu. Üzerinde patlayıcı madde bulunma ihtimali üzerine Sualtı Savunma (SAS) timleri bölgeye sevk edilirken, sahil şeridinde 400 metrelik geniş bir güvenlik koridoru oluşturuldu. Ekipler insansız hava aracını fünye ile patlatarak imha etti.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bugün öğle saatlerinde sahil şeridinde gezintiye çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş parçalanmış bir cisimle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim, ekipleri alarma geçirdi.
Sahil kapatıldı
Aşağı Aziziye Mahallesi mevkisindeki halk plajında bulunan cismin üzerinde patlayıcı madde olma ihtimali, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, tedbir amaçlı olarak olay yerinin 400 metre yarıçapındaki alan tamamen boşaltıldı ve giriş-çıkışlara kapatıldı.
SAS timleri inceleme başlattı
Parçalanmış haldeki İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemedi. Olay yerine sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri, cismin patlayıcı düzenek içerip içermediğini ve teknik özelliklerini belirlemek üzere detaylı bir çalışma başlattı.
Fünyeyle imha edildi
İnsansız hava aracı, SAS ekibi ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. İnsansız hava aracının geriye kalan parçaları da ekipler tarafından toplandı.