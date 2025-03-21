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Sakarya'da kabus gibi gece: Mahalleli sokağa döküldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evin saman dolu çatı kısmında yangın çıktı. Çatının alev topuna döndüğü yangında mahalleli sokağa döküldü.

Kaynak: İHA
Sakarya'da kabus gibi gece: Mahalleli sokağa döküldü - Resim: 1

Yangın, Altındere Osmanağa Mahallesi'nde A.Ş.'ye ait iki katlı bir evin çatı kısmında meydana geldi.

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Sakarya'da kabus gibi gece: Mahalleli sokağa döküldü - Resim: 2

Bacadan kaynaklı çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede samanların da bulunduğu çatıyı sardı.

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Sakarya'da kabus gibi gece: Mahalleli sokağa döküldü - Resim: 3

Mahalleliyi sokağa döken yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sakarya'da kabus gibi gece: Mahalleli sokağa döküldü - Resim: 4

Adrese ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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