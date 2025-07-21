Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e yaklaştı

Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı.

Alevler Osmaneli'nin Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu. Ekin tarlarını hızla süren çiftçiler alevlerin köylerine ulaşmaması canla başla mücadele ediyor.