Sakarya'daki orman yangınında korku dolu anlar: İtfaiyeciler alevlerin içinde kaldı!
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçrayan orman yangınına dair en çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Yangının kalbine giren kameralara, sadece alevler değil, adeta ateş çemberi içinde canla başla çalışan kahramanlar da yansıdı.
Kaynak: İHA
20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında çıkan Geyve ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile Bilecik sınırlarına da sıçradı.
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Ormanın kalbinde, yangının kahramanlarının alevlere karşı direnişlerine ilişkin en çarpıcı görüntüler de ortaya çıktı.
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Günler süren müdahalede, görünmeyen kahramanların, metrelerce yükseğe ulaşan alevlerin arasında nasıl mücadele ettiği gözler önüne serildi.
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Yoğun duman, alev duvarları ve yer yer oluşan yangın hortumları arasında çalışan ekipler, zaman zaman alevlerin içinde kaldı, zaman zaman da alevlerin ilerleyişini durdurmak için kendi canlarını hiçe saydı.
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