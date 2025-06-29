Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında bir köy kül oldu
Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında alevlerin arasında kalan bir köyde çok sayıda ev tamamen yandı.
Kaynak: DHA
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi.
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Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.
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Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı.
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Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı.
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