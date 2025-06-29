Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında bir köy kül oldu

Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.