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  4. Orman yangınında alevlerin ortasında kalan bir köyümüz kül oldu

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında bir köy kül oldu

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında alevlerin arasında kalan bir köyde çok sayıda ev tamamen yandı.

Kaynak: DHA
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında bir köy kül oldu - Resim: 1

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. 

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Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında bir köy kül oldu - Resim: 2

Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.

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Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında bir köy kül oldu - Resim: 3

Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. 

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Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında bir köy kül oldu - Resim: 4

Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı.

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