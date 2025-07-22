Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında hortum dehşeti kamerada
Sakarya'da 20 Temmuz'da başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın sırasında oluşan alev hortumu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına 13 helikopter, 8 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale edildi.
Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sıçradı. Geceleri sadece karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
Yaklaşık 1500 hektar alanda etkili olan yangın nedeniyle Sakarya’da 2 mahalle boşaltıldı. Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev yandı. Yangından etkilenen bölgenin üzerinde yoğun sis tabakası oluştuğu görüldü.
ALEV HORTUMU OLUŞTU
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü yangının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği ve ‘alev hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı.