Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında hortum dehşeti kamerada

Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına 13 helikopter, 8 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale edildi.