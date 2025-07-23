Sakarya'yı küle çeviren orman yangını 4'üncü gününde kontrol altında
Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını 4’üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Sakarya'nın Geyve ilçesinin kırsal Hacılar Mahallesi mevkisinde 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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Yangına 13 helikopter, 8 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale edildi.
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Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sıçradı. Geceleri sadece karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
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Geniş bir alanda etkili olan yangın nedeniyle Sakarya’da Taşoluk ve Hacılar mahalleleri boşaltıldı.
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