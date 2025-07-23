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  4. Sakarya'yı küle çeviren orman yangınında 4'üncü güne girildi!

Sakarya'yı küle çeviren orman yangını 4'üncü gününde kontrol altında

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını 4’üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
Sakarya'yı küle çeviren orman yangını 4'üncü gününde kontrol altında - Resim: 1

Sakarya'nın Geyve ilçesinin kırsal Hacılar Mahallesi mevkisinde 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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Sakarya'yı küle çeviren orman yangını 4'üncü gününde kontrol altında - Resim: 2

Yangına 13 helikopter, 8 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale edildi.

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Sakarya'yı küle çeviren orman yangını 4'üncü gününde kontrol altında - Resim: 3

Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sıçradı. Geceleri sadece karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.



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Sakarya'yı küle çeviren orman yangını 4'üncü gününde kontrol altında - Resim: 4

Geniş bir alanda etkili olan yangın nedeniyle Sakarya’da Taşoluk ve Hacılar mahalleleri boşaltıldı. 

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