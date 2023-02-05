Sakın dışarı çıkmayın! Meteoroloji'den 25 ile uyarı
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası sonrası Meteoroloji'den 25 il için kar ve fırtına uyarısı geldi.
Türkiye uzun süredir yağışsız günler geçiriyordu.
Sonunda beklenen oldu, yağmur ve kar yurt genelinde etkili oluyor. Başta İstanbul'da olmak üzere sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı etkisini artırıyor.
İSTANBUL KARA HAZIRLANIYOR
İstanbul'da bugünden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı bekleniyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, rüzgarla birlikte etkisini artıracak yağışın dört gün boyunca süreceğini söyledi. İstanbul Valiliği karla mücadelede 11 bin 130 personelin görev yapacağını duyurdu. THY'den de "238 sefer iptal edildi, sayının artması muhtemel" açıklaması geldi.
25 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Gümüşhane, Mersin, Adana ve Antalya illeri için ise sarı kodlu verildi.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.