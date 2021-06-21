Sakın evde denemeyin: Dakikalar içinde bu hale geldi
Dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgını nedeniyle kuaför ve güzellik salonlarının kapalı olması nedeniyle insanlar evde kendi imkanları ile denemeler yapmaya kalksa da bunlardan bazıları felaket ile sonuçlandı.
Dünyanın dört bir yanından pek çok kişi, kuaföre ya da güzellik salonuna gitmek yerine kendi işini kendisi halletmeye çalışıyor.
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Özellikle koronavirüs salgını sırasında kuaförlerin ve güzellik salonlarının kapanması, insanları bu yolu seçmeye mecbur bıraktı demek yanlış olmaz.
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İnsanlar pandemi sırasında videolar izleyerek kendi saçlarını kendileri kesmeyi öğrendi. Kimileri ise kendi saçlarını kendileri boyamaya çalıştı.
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Ancak maalesef bu girişimler her zaman başarıyla sonuçlanmadı. Hatta işler öyle ters gitti, pek çok kişi soluğu hastanede almak zorunda kaldı.
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