''Sakin şehir''de nüfus patlaması! 20 kat arttı
Muğla'nın Ula ilçesinin ''sakin şehir'' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Trafiğin felç olduğu Akyaka'nın 4 bin olan nüfusu, bayramda 20 kat artarak 80 bine ulaştı.
Muğla'nın ünlü tatil beldelerinden Akyaka, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılı haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka'da Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk devam ediyor.
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Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü mahallenin 4 bin olan nüfusu, 20 kat artarak 80 bine ulaştı.
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Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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