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Sakın temas etmeyin! Zehirli iğneli denizanaları kıyıya vurdu

Doğu Akdeniz'de kıyıya vuran zehirli denizanaları yerleşim yerlerine yakın bölgelere ulaşınca ekipler harekete geçti. Erdemli Belediyesi ekipleri, denizanalarına çıplak elle dokunulmaması gerektiği konusunda uyardı.

Sakın temas etmeyin! Zehirli iğneli denizanaları kıyıya vurdu - Resim: 1

Doğu Akdeniz’de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen, son günlerde ise sahile vuran zehirli denizanaları nedeniyle Erdemli’de belediye ekipleri kıyıları temizlemeye başladı.

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Sakın temas etmeyin! Zehirli iğneli denizanaları kıyıya vurdu - Resim: 2

Vatandaşların temas etmemesi için ölü denizanaları tek tek toplanırken, çıplak elle dokunulmaması konusunda da görevliler uyarıda bulundu.

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Sakın temas etmeyin! Zehirli iğneli denizanaları kıyıya vurdu - Resim: 3

Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen denizanaları kıyı kesimlerine kadar geldi.

Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli’ye de ulaştı.

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Sakın temas etmeyin! Zehirli iğneli denizanaları kıyıya vurdu - Resim: 4

Zehirli iğneleri bulunan denizanalarının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

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