Sakın temas etmeyin! Zehirli iğneli denizanaları kıyıya vurdu
Doğu Akdeniz'de kıyıya vuran zehirli denizanaları yerleşim yerlerine yakın bölgelere ulaşınca ekipler harekete geçti. Erdemli Belediyesi ekipleri, denizanalarına çıplak elle dokunulmaması gerektiği konusunda uyardı.
Doğu Akdeniz’de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen, son günlerde ise sahile vuran zehirli denizanaları nedeniyle Erdemli’de belediye ekipleri kıyıları temizlemeye başladı.
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Vatandaşların temas etmemesi için ölü denizanaları tek tek toplanırken, çıplak elle dokunulmaması konusunda da görevliler uyarıda bulundu.
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Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen denizanaları kıyı kesimlerine kadar geldi.
Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli’ye de ulaştı.
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Zehirli iğneleri bulunan denizanalarının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
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