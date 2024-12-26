Şakir Paşa Ailesi setinde yangın: Köşk kül oldu, çekimler durdu

Büyükada'da 7 dönümlük bir platoda kurulan Şakir Paşa Köşkü'nde çekimleri yapılan dizinin Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan 3 dönümlük bir alanda film platosunda dün gece yangın çıktı