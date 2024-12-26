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  4. Şakir Paşa Ailesi setinde yangın: Köşk kül oldu, çekimler durdu

Şakir Paşa Ailesi setinde yangın: Köşk kül oldu, çekimler durdu

NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk 2 bölümüyle reytinglere hızlı bir giriş yapan Şakir Paşa Ailesi Mıcizeler ve Skandallar adlı dizinin çekildiği Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. Yangın nedeniyle Şakir Paşa Ailesi dizisi bir süre yayınlanmayacak.

Şakir Paşa Ailesi setinde yangın: Köşk kül oldu, çekimler durdu - Resim: 1

NOW TV'nin usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinden kötü haber.

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Şakir Paşa Ailesi setinde yangın: Köşk kül oldu, çekimler durdu - Resim: 2

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adlı dizi için özel olarak inşa edilen dev konak çıkan yangında küle döndü.

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Şakir Paşa Ailesi setinde yangın: Köşk kül oldu, çekimler durdu - Resim: 3

Büyükada'da 7 dönümlük bir platoda kurulan Şakir Paşa Köşkü'nde çekimleri yapılan dizinin Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan 3 dönümlük bir alanda film platosunda dün gece yangın çıktı

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Şakir Paşa Ailesi setinde yangın: Köşk kül oldu, çekimler durdu - Resim: 4

Nedeni henüz belirlemeyen yangın çevrede büyük panik yaratırken, yapım şirketi açıklama yayınladı.

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