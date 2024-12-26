Şakir Paşa Ailesi setinde yangın: Köşk kül oldu, çekimler durdu
NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk 2 bölümüyle reytinglere hızlı bir giriş yapan Şakir Paşa Ailesi Mıcizeler ve Skandallar adlı dizinin çekildiği Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. Yangın nedeniyle Şakir Paşa Ailesi dizisi bir süre yayınlanmayacak.
NOW TV'nin usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinden kötü haber.
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adlı dizi için özel olarak inşa edilen dev konak çıkan yangında küle döndü.
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Büyükada'da 7 dönümlük bir platoda kurulan Şakir Paşa Köşkü'nde çekimleri yapılan dizinin Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan 3 dönümlük bir alanda film platosunda dün gece yangın çıktı
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Nedeni henüz belirlemeyen yangın çevrede büyük panik yaratırken, yapım şirketi açıklama yayınladı.
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