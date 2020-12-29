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  3. 29 Aralık 2020 16:25

70 yıllık proje hayata geçti! Mesafe 9,5 kilometre kısalacak

Rize'nin 70 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli’nin bir tüpü tamamlandı. Salarha Vadisi ile Rize merkez arasını 9,5 kilometre kısaltacak projede sadece 3 dakikada Rize merkezde olunabilecek.

70 yıllık proje hayata geçti! Mesafe 9,5 kilometre kısalacak

Bazı araçların izin verilen kontrollü geçişi sırasında büyük heyecan yaşandı.

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70 yıllık proje hayata geçti! Mesafe 9,5 kilometre kısalacak

Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bölgenin gelişimi açısından hayati öneme sahip bu tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanacak" dedi.

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70 yıllık proje hayata geçti! Mesafe 9,5 kilometre kısalacak

Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri olan ve kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı.

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70 yıllık proje hayata geçti! Mesafe 9,5 kilometre kısalacak

Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.

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