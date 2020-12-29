70 yıllık proje hayata geçti! Mesafe 9,5 kilometre kısalacak
Rize'nin 70 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli’nin bir tüpü tamamlandı. Salarha Vadisi ile Rize merkez arasını 9,5 kilometre kısaltacak projede sadece 3 dakikada Rize merkezde olunabilecek.
Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bölgenin gelişimi açısından hayati öneme sahip bu tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanacak" dedi.
Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri olan ve kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı.