Salda Gölü son ziyaretçilerini ağırlıyor

'YASAĞI DESTEKLİYORUM' İstanbul'dan gelerek, Salda Gölü Beyaz Adalar kısmının son ziyaretçilerinden olan Cem Karabay, "Salda Gölü'nde ilerleyen zamanda TÜBİTAK ile bir çalışma yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plaja girilmesini yasakladı. Bu bölgenin korunması için çok doğru bir karar. Dün plajın karşı tarafında cam kırıkları, teneke kutular, pislikler vardı. Hatta suyun içinde cam kırıkları ile karşılaştık. Hem gelen turistler açısından bizim adımıza utanç kaynağı hem de insanlar için tehlike. Ben şahsen yasağı destekliyorum. Buranın da kendini yenileme süreci var. Burası sonuç itibarıyla kapalı bir göl. Bölgenin bir süre dahi olsa korunma altına alınması lazım. Gelin, etrafı seyredin, fotoğraf çekin ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararına uyalım. Bildiğiniz gibi sigara içmek yasak ama sigara içenlerle halen daha karşılaşabiliyoruz. Buralar korunmazsa geleceğe bırakacağımız mirastan da oluruz. Biz buraları görüyorsak. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da bu güzelliği yaşamalı" diye konuştu.