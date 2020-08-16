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  3. 16 Ağustos 2020 09:50

Salda Gölü mayın tarlasına döndü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak tanımlanan Salda Gölü turist akınına uğruyor. Ancak sahildeki çamurun cilde iyi geldiği iddiası üzerine, göl kenarında çukurlar açıldığı görüldü.

Salda Gölü mayın tarlasına döndü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. 

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Salda Gölü mayın tarlasına döndü

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçi, akın akın Salda'ya geliyor.

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Salda Gölü mayın tarlasına döndü

ŞİFA OLSUN DİYE ÇUKUR AÇTILAR
Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana 250 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı. 

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Salda Gölü mayın tarlasına döndü

Oluşan çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı. Gölde görevli jandarma ekipleri, şezlong ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulması, ateş yakılması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, kıyıda çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün içinden ve kıyıdan kum ve çamur alınması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yolunda uyarıda bulunuyor.

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