Salda Gölü'ne ziyaretçi akını!

'SALDA ÇOK GÜZEL' Salda Gölü'nü görmek için Ankara'dan geldiklerini söyleyen Serkan Sözeri, "Salda çok güzel. Uzun bir aradan sonra ilk defa geldim. Umarım böyle kalır. Böyle kalmasını umuyorum. En büyük temennimiz o" dedi.