Salda plajında güvenlik, bisikletli polislere emanet

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bu yıl ilk defa oluşturulan bisikletli polis timi, 15 Haziran'dan itibaren göreve başladı. 6 kişiden oluşan bisikletli polis timi, ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı cumartesi ve pazar günleri Salda Gölü Halk Plajı'nda güvenliği sağlıyor.