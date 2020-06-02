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  3. 02 Haziran 2020 15:00

Saldırganı olay yerinden geçen jandarma yakaladı

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Gazi Caddesi öğretmen evi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, sokakta bir kadını darp etmeye başladı.

Saldırganı olay yerinden geçen jandarma yakaladı

Bu sırada vatandaşların müdahale ettiği olayı, bölgeden geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler fark etti. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri şüpheli şahsı yakalayıp gözaltına aldı.

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Saldırganı olay yerinden geçen jandarma yakaladı

Aldığı darbelerle yere yığılan kadına ilk müdahaleyi ise vatandaşlar yaparak, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri darp edilen kadını ambulansla hastaneye götürdü.

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Saldırganı olay yerinden geçen jandarma yakaladı

Jandarma ekibi tarafından gözaltına alınan şahıs ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Saldırganı olay yerinden geçen jandarma yakaladı

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