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  4. Saldırının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İmamoğlu coşkusu

Saldırının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İmamoğlu coşkusu

Erzurum'daki mitinge düzenlenen saldırı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda kalabalığa seslenen İmamoğlu, 7 soruda yetkililerin neden müdahale etmediğini sordu.

Saldırının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İmamoğlu coşkusu - Resim: 1

Erzurum'daki mitinge düzenlenen saldırı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a döndü.

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Saldırının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İmamoğlu coşkusu - Resim: 2

 Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li ve Millet İttifakı'nın milletvekilleri karşıladı.

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Saldırının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İmamoğlu coşkusu - Resim: 3

 İstanbullular, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. 

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Saldırının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İmamoğlu coşkusu - Resim: 4

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