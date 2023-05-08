Saldırının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İmamoğlu coşkusu
Erzurum'daki mitinge düzenlenen saldırı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda kalabalığa seslenen İmamoğlu, 7 soruda yetkililerin neden müdahale etmediğini sordu.
Erzurum'daki mitinge düzenlenen saldırı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a döndü.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li ve Millet İttifakı'nın milletvekilleri karşıladı.
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İstanbullular, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.
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