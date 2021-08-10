Salgın ne zaman bitecek? Çiçek hastalığını yenen doktor kötü haberi verdi
Dünya genelinde aşılama çalışmaları sürüyor. Herkes ''Pandemi ne zaman bitecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu soruya Çiçek hastalığını yenen doktordan dikkat çeken bir yanıt geldi.
Dünya genelinde 200 milyonda fazla kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19) 4 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.
Bilim dünyası pandemi ile birlikte neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda dünyanın pek çok farklı bölgesinde pek çok aşı geliştirildi.
Dünya genelinde aşılama çalışmaları son sürat sürüyor. Herkesin aklındaki soru olan 'pandemi ne zaman bitecek'e ünlü epidemiyologdan yanıt geldi.
EZBER BOZAN SÖZLER
Çiçek hastalığının dünyadan silinmesinde en büyük paya sahip isimlerden birisi olarak gösterilen ve bu yüzden sosyal medyada 'virüs katili' olarak anılan Dr Larry Brilliant'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi.