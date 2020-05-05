Salgın sonrası karavan satışları patladı

Karavan satın almanın lüks olmaktan çıktığını söyleyen Başoğlu, "Türkiye şartlarında 4 kez 10'ar günlük tatil parasıyla rahatlıkla karavan alınabiliyor ancak sanırım çok abartılıyor bazı şeyler. Bu ürettiğimiz 4 kişilik karavanlar tüm ev konforunu sağlıyor. Her türlü lüksü var, tuvalet, duş sistemi, havalandırması, masası, buzdolabı, gerekirse ısıtıcı, güneş enerjisi gibi imkanları var. Bunların bazıları evlerde bile yok. Ortalama 35 bin TL’den başlayan fiyatlar var, aksesuarlarla bu fiyat artıyor" diye konuştu.