Koronavirüs sonrası tatil kampanyaları şaşırtıyor! Ücretsiz oda veren bile var
Koronavirüs salgını sonrası turist çekmek isteyen bazı ülkeler, uçak biletini karşılamaktan konaklama ücretimi almamaya kadar bir dizi uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Salgın sonrası bazı ülkeler turist çekmek için çeşitli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bunlar arasında, uçak biletinin yarısını karşılamak, bir gecelik konaklama ücretini almamak, müze ve etkinlikleri ücretsiz hâle getirmek, vize ve pasaport işlemlerini kolaylaştırmak gibi uygulamalar bulunuyor. İşte detaylar...
İTALYA
Times’ın haberine göre Akdeniz’in en büyük adası olan Sicilya’nın bölge yönetimi, adalarını ziyaret edecek turistlerin uçak biletlerinin yarısını, üç gece boyunca yapacakları konaklamalarının bir gecesini ödeyeceklerini açıkladı.
Bu haber içeriğine göre hükümet, sınırlar açıldığında gezginleri teşvik etmek için, yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir bütçe kullanarak, turistlere turizm ofislerinden kültürel noktaları gezmek için ücretsiz bilet verilmesini sağlayacak.
Adanın küresel salgından dolayı zararı
Sicilya, 10 Mart’ta sınırlarını turistlere kapatmasından beri, neredeyse 1 milyar dolar gelir kaybetmiş durumda. Seyahat etmenin tekrar güvenli olduğu zamanlarda, yeni turizm düzenlemeleriyle beraber bu bütçenin geri kazanılması umuluyor. Yetkililere göre teklif edilen plan, adaya 50 milyon Euro’ya mal olsa da karantinadan sonra turist ziyaretlerinin kayıp gelirin bir kısmını geri getireceği kanısında.