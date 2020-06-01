Koronavirüs sonrası tatil kampanyaları şaşırtıyor! Ücretsiz oda veren bile var

Adanın küresel salgından dolayı zararı

Sicilya, 10 Mart’ta sınırlarını turistlere kapatmasından beri, neredeyse 1 milyar dolar gelir kaybetmiş durumda. Seyahat etmenin tekrar güvenli olduğu zamanlarda, yeni turizm düzenlemeleriyle beraber bu bütçenin geri kazanılması umuluyor. Yetkililere göre teklif edilen plan, adaya 50 milyon Euro’ya mal olsa da karantinadan sonra turist ziyaretlerinin kayıp gelirin bir kısmını geri getireceği kanısında.