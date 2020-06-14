  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Haziran 2020 13:00

Salgın sürecindeki ilk sınav böyle başladı

Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) katılan adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı.

Salgın sürecindeki ilk sınav böyle başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav, Ankara'da belirlenen okullarda yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında binalar, sınav öncesi temizlendi ve dezenfekte edildi. Keçiören'de bulunan Kalaba Lisesi'ne sınava katılmak için gelen adaylar, maske takıp ellerini dezenfekte ederek salonlara alındı.

1/ 24
Salgın sürecindeki ilk sınav böyle başladı

Sınav binalarının bahçelerine ise adaylar ve görevliler dışında kimse alınmadı. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirmeler yapıldı.

2/ 24
Salgın sürecindeki ilk sınav böyle başladı

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullandı. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler, maskelerini çıkarabildi.

3/ 24
Salgın sürecindeki ilk sınav böyle başladı

Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre veriliyor.

4/ 24
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM