Salgın yüzünden mahsur kalmışlardı... Bir yıl sonra ülkelerine dönüyorlar

"KISA TATİL İÇİN GELDİK İKİ YILDAN BERİ BURADAYIZ"



14 yıldır Avustralya’da yaşadığını ve 2019 yılında kısa tatil için geldiği Türkiye’de iki yıldan beri kaldığını ifade eden Gökhan Altındağ "Eşimin hamileliği sıkıntılı geçince burada kalmak zorunda kaldık ve kızım Bursa’da dünyaya geldi. Ondan sonra da 2020 Mart ayında koronavirüs patlayınca dönüşümüz hayal oldu. 2021 yılı Ocak ayından beri bilet bakıyoruz dönmek için birçok havayolu ile gitmeye çalıştık ama biletler iptal oldu. Ama devlet ile bağlantıya geçtik ve bu uçuşu düzenledi. Onlar bize yardımcı oldu" dedi.