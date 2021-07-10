Salgında dördüncü dalga ''geliyorum'' diyor! Uzman isim tarih verdi

Balık, bu noktada, şu anda İngiltere gibi nüfusunun büyük bölümünü aşılayan ülkelerde Delta varyantının yaygın olduğunu söyledi ve "Bu nedenle tekrar kısıtlamalar söz konusu oldu. Bizim de eylül ayında okulları gönül rahatlığıyla açabilmemiz için aşılama hızını arttırmamız gerekiyor" diye ekledi.