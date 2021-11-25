Salgında korkulan oldu: Aşıları etkisiz bırakan yeni bir varyant tespit edildi
Bilim insanları, aşıları etkisiz bırakan yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini açıkladı. Bostvana, Hong Kong ve Güney Afrika'daki 10 kişide görülen B.1.1.529 adlı varyantın aşılardan ve doğal bağışıklıktan kaçabilen özelliklere sahip olduğu açıkladı. Yeni varyantın, Afrika'da tedavi edilmemiş bir AIDS hastasında ortaya çıkmış olabileceği belirtiliyor.
Bilim insanları, "son derece yüksek sayıda" mutasyon taşıyan yeni bir corona virüs varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceğini duyurdu.
B.1.1.529 adlı varyant, üç ülkede sadece 10 vaka genomik dizileme ile doğrulandı, ancak bazı araştırmacılar arasında ciddi endişelere yol açtı. Çünkü, varyantta bulunan onlarca mutasyon, aşıyla ve doğal yolla elde edilen Covid-19 bağışıklığından kaçmasına neden olabilir.
AŞILARIN HEDEFLEDİĞİ BAŞAK PROTEİNİNDE 32 MUTASYON
Bilim insanları, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid-19’a karşı hazırlamak için hedeflediği başak proteininde 32 mutasyonun olduğunu tespit etti. Başak proteinindeki mutasyonlar, virüsün hücreleri enfekte etme ve yayılma yeteneğini artırabilir, aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin virüse saldırmasını zorlaştırabilir.
Bununla birlikte yeni varyant, ilk olarak üç vakanın sıralandığı Botsvana'da görüldü. Güney Afrika'da altı ve Güney Afrika'dan Hong Kong'da dönen bir kişi de daha doğrulandı.