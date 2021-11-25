Salgında korkulan oldu: Aşıları etkisiz bırakan yeni bir varyant tespit edildi

B.1.1.529 adlı varyant, üç ülkede sadece 10 vaka genomik dizileme ile doğrulandı, ancak bazı araştırmacılar arasında ciddi endişelere yol açtı. Çünkü, varyantta bulunan onlarca mutasyon, aşıyla ve doğal yolla elde edilen Covid-19 bağışıklığından kaçmasına neden olabilir.