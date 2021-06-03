Salgında korkulan oldu: İşte tatil planlarını değiştiren varyant!

Bilim insanlarının 'endişe verici varyant' olarak tanımladığı varyant çeşitleri, ilk keşfedildikleri yerler üzerinden tanımlandı. Ancak ülkeleri bu şekilde damgalamanın önüne geçmek için Dünya Sağlık Örgütü yeni bir isim sistemi getirdi. Bu sistem, Yunan alfabesindeki harflere dayanıyor.