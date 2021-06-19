Salgında kötü haber! Bir ülkeye daha sıçradı
Dünya koronavirüsle mücadelede aşıların etkisiyle yavaşta olsa azalan vaka ve ölüm sayılarının müjdesini yaşarken, Hindistan'dan gelen bir haber herkesi şoke etti. Ortaya çıkan Delta varyantı, dünyayı yeniden sarstı. İngiltere'de de görülmeye başlayan delta varyantı, diğer varyantlara göre bazı farklılıklar gösteriyor..
Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ediyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere'de de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu. COVID-19 aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı merak ediliyor.
HASTALAR KENDİNİ GRİP SANIYOR
Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor.
Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.
BBC'ye açıklamalarda bulunan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, mayıs ayından bu yana klasik koronavirüs semptomlarının çok daha az kişide rastlandığının altını çiziyor. Dr. Spector, gençlerde hafif seyreden delta varyasyonunda koku ve tat kaybının da belirtiler arasında yer aldığını söylüyor.