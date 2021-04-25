Salgından kurtulan ülkede 50 bin kişilik konser!
Dünya genelinde koronavirüsle en iyi mücadele veren ülkelerin başında gelen ve salgını büyük ölçüde bitiren Yeni Zelanda’da 50 bin kişilik konser verildi.
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı ülkeler yeni tedbirler aldığını duyururken bazı ülkelerde de hayat normale dönüyor. İşte o ülkeleden biri de Yeni Zelanda.
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Yeni Zelanda salgınla mücadelede sıkı tedbirler almış, sınırlarını kapatmış ve artık normalleşme sürecinin başladığını duyurmuştu.
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Hayatın normal döndüğü ülkede maskelerin çıktığı, sosyal mesafenin olmadığı 50 bin kişilik bir konser düzenlendi.
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Ülkenin en büyük stadyumu olan Eden Park’ta Six60 isimli müzik grubu konser verdi.
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