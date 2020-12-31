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  3. 31 Aralık 2020 13:53

Salgının kontrol altına alındığı Bartın'a gelenlere test yapılıyor

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla il dışından gelenlere PCR testi yapılmaya başlandı. Test sonuçları, pozitif çıkanlar karantina yurduna alınacak.

Salgının kontrol altına alındığı Bartın'a gelenlere test yapılıyor

Koronavirüs kısıtlamalarından önce Bartın’da günlük 250-300 vaka görülürken, alınan tedbirlerden sonra kentte, günlük vaka sayısı ortalama 20 kişiye kadar düştü.

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Salgının kontrol altına alındığı Bartın'a gelenlere test yapılıyor

Vakalardaki düşüşün ardından Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner’in başkanlığında olağanüstü toplanarak il dışından araçla gelen herkese, PCR testi yapma kararı aldı.

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Salgının kontrol altına alındığı Bartın'a gelenlere test yapılıyor

Buna göre testleri pozitif çıkanlarla birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.

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Salgının kontrol altına alındığı Bartın'a gelenlere test yapılıyor

Bugün sabah saatlerinde Bartın ile Zonguldak, Bartın ile Karabük arasındaki yollarda oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri ile Sağlık Müdürlüğü personeli; il dışından gelen herkesin PCR testini yapıp iletişim numarasını aldıktan sonra şehre girmelerine izin verdi.

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