Salgının merkez üssü ABD'den şok görüntüler
Yen tip koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 61 bini geçerken cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde yoğunluk yaşanıyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 bini geçti.
Çinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 61 bin 669'a yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 64 bin 572'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 147 bin 411 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.
ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23,384 ve vaka sayısı ise 299,691 olarak rapor edilmesinden sonra cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde aşırı yoğunluk yaşandı.