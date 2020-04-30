Salgının merkez üssü ABD'den şok görüntüler

Çinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 61 bin 669'a yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 64 bin 572'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 147 bin 411 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

