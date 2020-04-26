Koronavirüs salgının başladığı Vuhan'da tüm hastalar taburcu oldu
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi.
Mi Feng, artık korona virüs hastasının bulunmadığı Wuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.
Wuhan’da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti.