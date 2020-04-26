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  3. 26 Nisan 2020 12:42

Koronavirüs salgının başladığı Vuhan'da tüm hastalar taburcu oldu

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgının başladığı Vuhan'da tüm hastalar taburcu oldu

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi.

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Koronavirüs salgının başladığı Vuhan'da tüm hastalar taburcu oldu

Mi Feng, artık korona virüs hastasının bulunmadığı Wuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

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Koronavirüs salgının başladığı Vuhan'da tüm hastalar taburcu oldu

Wuhan’da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti.

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Koronavirüs salgının başladığı Vuhan'da tüm hastalar taburcu oldu

Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632’ye ulaştı.

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