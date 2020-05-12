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  3. 12 Mayıs 2020 17:11

Salgının sıfır noktası Vuhan'da yeni gelişme

Dünya genelinde 4 milyondan fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüsün yayıldığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde yeni vakalar görülmesi üzerine harekete geçildi.

Salgının sıfır noktası Vuhan'da yeni gelişme

Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

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Salgının sıfır noktası Vuhan'da yeni gelişme

Devlet medyasına göre, yerel yetkililerden bu testlerin 10 gün içinde nasıl yapılabileceğine ilişkin rapor istendi.

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Salgının sıfır noktası Vuhan'da yeni gelişme

3 Nisan'dan beri hiçbir bakanın görülmediği Vuhan'da hafta sonunda dış kaynaklı olmadığı belirtilen altı yeni vaka tespit edilmişti.

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Salgının sıfır noktası Vuhan'da yeni gelişme

Vuhan'da 11 hafta boyunca uygulanan karantinaya 8 Nisan'da son verilmişti.

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