Salgının sıfır noktası Vuhan'da yeni gelişme
Dünya genelinde 4 milyondan fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüsün yayıldığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde yeni vakalar görülmesi üzerine harekete geçildi.
Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.
Devlet medyasına göre, yerel yetkililerden bu testlerin 10 gün içinde nasıl yapılabileceğine ilişkin rapor istendi.
3 Nisan'dan beri hiçbir bakanın görülmediği Vuhan'da hafta sonunda dış kaynaklı olmadığı belirtilen altı yeni vaka tespit edilmişti.