Salgının sıfır noktasında alarm: Herkese test yapılacak
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, vakaların artması üzerine kent sakinlerinin tamamına test yapılacağını bildirildi.
Global Times'ın haberine göre, Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, dün, Haziran 2020'den bu yana ilk kez yerel kaynaklı 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.
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Salgına karşı önlemleri artıran kent yetkilileri, uzun sürenin ardından tespit edilen yerel kaynaklı vakalar üzerine kent genelinde test yapma kararı aldı.
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Tüm okullara ve eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim faaliyetlerini askıya alma ve yerleşkelerindeki sağlık denetimlerini artırmaları talimatı verildi.
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Metroda maske takma, ateş ölçme ve sağlık takip kodlarını kontrol etme zorunluluğu da dahil olmak üzere Kovid-19'a karşı önlemler artırıldı. Cuankou Mahallesi yakınlarındaki bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı.
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