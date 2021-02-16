Salgınla mücadelede yeni dönem! Mutasyon sonrası kurallar değişti

FİLYASYON ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Pandeminin başladığı Mart ayından bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin ekiple başlayan filyasyon çalışmaları, vaka yoğunluğuna göre sayısı değişen ekiplerle aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim-Kasım aylarında yaşanan ikinci dalga sırasında, en yüksek sayılarına ulaşılan filyasyonda, ülke genelinde 10 bininin üzerinde ekiple, pozitif vaka ve temaslı takibi yapıldı. Pandeminin birinci yılına yaklaştığımız bugünlerde ise halen sahada olan filyasyon ekiplerinin takip algoritmasına, mutasyonlu virüsle enfekte olan vakalar ile temaslıları da eklendi. Türkiye genelinde ortalama 9 bin, İstanbul’da ise 1000’e yakın filyasyon ekibi, vaka ve temaslı takiplerinin yanı sıra, 85 yaş üstü veya hastaneye gidemeyen, evde sağlık hastaları için evde aşılama çalışmalarını da yürütüyor.