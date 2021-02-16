Salgınla mücadelede yeni dönem! Mutasyon sonrası kurallar değişti
Mutasyonlu koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından filyasyon çalışmalarında yeni dönem başladı. Artık Danimarka, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’dan gelenlerde son 72 saatte yaptırılan PCR yeterli olmayacak ve 14 gün karantina zorunlu olacak.
SON 72 SAATTEKİ PCR YETERLİ OLMAYACAK, 14 GÜN KARANTİNA ZORUNLU
Bundan böyle, Danimarka, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’dan gelenlerde son 72 saatte yaptırılan PCR yeterli olmayacak, 14 gün karantina zorunlu. İngiltere ve Danimarka girişliler belirttikleri adreste, Güney Afrika ve Brezilya’dan gelenler ise Sağlık Bakanlığı takibindeki yurtlarda kalacak. 10’uncu gününde yapılacak PCR testinde negatiflik saptanırsa izolasyon sonlandırılacak. Aksi durumlarda karantina 14 güne tamamlanacak.
TEDAVİ SONRASI 10’UNCU GÜN MUTLAKA TEST YAPILACAK
Ayrıca Türkiye’de yaşayan vatandaşlarda mutant virüs saptanırsa, tedavi sonrası 10’uncu gün, mutlaka test yapılacak. PCR pozitif çıkarsa karantina devam edecek ve her 48 saatte bir test tekrarlanacak. Negatiflik görülene kadar izolasyon sürecek. Pozitif vakaların temaslıları da 10 günlük izolasyon sonunda PCR testi ile negatif sonuç görülmeden izolasyondan çıkamayacak.
FİLYASYON ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Pandeminin başladığı Mart ayından bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin ekiple başlayan filyasyon çalışmaları, vaka yoğunluğuna göre sayısı değişen ekiplerle aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim-Kasım aylarında yaşanan ikinci dalga sırasında, en yüksek sayılarına ulaşılan filyasyonda, ülke genelinde 10 bininin üzerinde ekiple, pozitif vaka ve temaslı takibi yapıldı. Pandeminin birinci yılına yaklaştığımız bugünlerde ise halen sahada olan filyasyon ekiplerinin takip algoritmasına, mutasyonlu virüsle enfekte olan vakalar ile temaslıları da eklendi. Türkiye genelinde ortalama 9 bin, İstanbul’da ise 1000’e yakın filyasyon ekibi, vaka ve temaslı takiplerinin yanı sıra, 85 yaş üstü veya hastaneye gidemeyen, evde sağlık hastaları için evde aşılama çalışmalarını da yürütüyor.
“DÖRT ÜLKEDEN GELENLER İÇİN KURALLAR FARKLI”
Salgın başladığından beri 50 ekip ve 100 sağlık çalışanı ile sahada olduklarını söyleyen Tuzla İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Karakaşlı, “Hızımızı düşürmedik çünkü Tuzla, organize sanayi bölgelerinin, tersanenin ve büyük kışlaların olduğu bir ilçe. Toplu yaşam alanlarının çok olması, sürekli teyakkuz gerektiriyor. Yaz aylarındaki düşüş de bizi rehavete sokmadı. Çünkü bu toplu alanlardaki vakalar bizim hala korkulu rüyamız” dedi.