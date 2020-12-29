Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar’a maç daveti

İki demir direğe ise file bağlandı ve mahalle sakinleri ilk önce voleybol oynamaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan mahalle sakinleri bu kez yabancısı oldukları tenisi öğrenmeye başladı.