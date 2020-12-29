Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar’a maç daveti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hayatlarında ilk kez toprak kortta tenis öğrenen yöresel şalvar giyip poşu takan vatandaşlar, meydan okudukları sanatçı Hülya Avşar'a tenis maçı yapmak için çağrıda bulundu.
Sarıbal Mahallesi sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleden dışarı çıkamayınca sosyal faaliyet arayışına girdi. Genç nüfusunun yoğun olduğu mahallede sportif faaliyetler yapmak için yer bulamayan mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş arazinin çukur olan bölümlerini toprakla doldurup ardından kireçle voleybol çizgisi çizildi.
İki demir direğe ise file bağlandı ve mahalle sakinleri ilk önce voleybol oynamaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan mahalle sakinleri bu kez yabancısı oldukları tenisi öğrenmeye başladı.
Haftanın belirli günlerinde öğretmen Yusuf Avcıbaşı arabasında taşıdığı raketleri sporculara dağıtarak topa vuruş tekniklerini öğretti. Kısa sürede tenis öğrenen mahalle sakinleri kendi aralarında maçlar yapmaya başladı.
ÖNCE UTANDILAR SONRA OYNADILAR Beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, ilk önce tenis kortu oluşturarak işe başladıklarını, daha sonra malzeme temin etmeye çalıştıklarını belirtti. İlk başlarda insanların tenise ön yargılı baktığını daha sonra bu algının kırıldığını anlatan Avcıbaşı, "Pandemiden dolayı herkes köydeydi kimse dışarı çıkmıyordu, ilk başta bunu hoş karşılamazlar diye dönüşler aldım.